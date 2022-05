Foot National rapporte que Moussa Sissoko (32 ans) n’a pas exclu un retour à Toulouse, récemment promu, qui évoluera de nouveau en Ligue 1 l’année prochaine.

S’exprimant dans une vidéo Instagram live avec son ancien coéquipier toulousain Étienne Didot, le milieu de terrain de Watford a été interrogé sur un éventuel retour à la Ville Rose. » Honnêtement, c’est possible. Finalement, dans le football, tout va vite. Aujourd’hui, est-ce que j’ai envie de quitter la division anglaise ? Non. C’est difficile de répondre à la question, mais je ne serais pas contre. Toulouse est un club personnel pour moi et si un jour j’ai la chance de revenir, ce serait un plaisir », a déclaré Sissoko.

Sissoko a joué pour Toulouse pendant six saisons (2007-2013), totalisant 192 apparitions et marquant 20 buts. L’international français a joué 32 fois pour Watford cette saison, bien que le club semble actuellement destiné à la descente, puisqu’il est à 12 points du premier non relégable avec seulement quatre matchs restants.