D’après la presse espagnole, Karim Benzema prendra sa retraite à 38 ans après avoir fait tomber un immense record de Cristiano Ronaldo.

Auteur d’une saison absolument démentielle (44 buts et 15 passes décisives en 44 matchs), qui devrait lui rapporter son premier Ballon d’Or en fin d’année, Karim Benzema n’en finit plus d’affoler les compteurs. Encore brillant jeudi soir face à Levante (6-0), le Français pourrait bien détrôner Cristiano Ronaldo à ce rythme. Dans son édition du jour, Marca explique en effet que l’ancien Lyonnais n’est plus qu’à 127 buts du Portugais, meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Le média madrilène pense ainsi que Karim Benzema devrait dépasser Cristiano Ronaldo, en enchaînant les performances de haut niveau, à l’âge de 38 ans… avant d’annoncer son départ à la retraite. Aujourd’hui âgé de 34 ans, KB9 pourrait donc faire ses adieux au monde du football dans quatre ans selon Marca. En attendant, le Français va tenter de conquérir un nouveau titre de champion d’Europe le 28 mai avant de viser la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.