En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur de 34 ans pourrait être séduit par un nouveau challenge avec les Spurs de Tottenham.

Toujours à la recherche d’un défenseur central de classe mondial pour consolider son équipe et revenir dans la liste des prétendants au titre en 2021, José Mourinho pense naturellement à Sergio Ramos. Soldat sous ses ordres au Real Madrid entre 2010 et 2013, l’Espagnol arrive en fin de contrat l’été prochain. Le timing idéal pour le technicien portugais, qui n’a toujours pas réussi à pallier le départ du Belge Jan Vertongen, qui s’est envolé en juillet dernier pour Benfica.

Elément indispensable de la défense de Zinedine Zidane depuis déjà quelques saisons, Sergio Ramos a déjà entamé les négociations avec son club pour une prolongation de contrat. Reste maintenant à savoir s’il sera fidèle à la Maison Blanche – qu’il a rejoint en 2005 – ou s’il se laissera tenter par un nouveau challenge avec Tottenham. Dans le second cas, la Premier League semble logiquement le plus attrayant, surtout quand on connaît les qualités athlétiques du bonhomme. Bref, José Mourinho devra batailler pour arracher à Zidane son capitaine.