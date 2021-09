Buteur ce dimanche pour ses débuts sous le maillot de Montpellier, Valère Germain a fortement participé à la victoire de son équipe face à l’ASSE 2-0. Après la rencontre, en marge de la 5e journée de Ligue 1, Valère Germain, qui a vécu un véritable cauchemar à l’OM a savouré au micro d’Amazon Vidéo.

« Heureux pour mon but ? Oui, en plus il y a la victoire au bout, donc ça fait du bien. Ça faisait un moment que je n’avais pas joué donc une très belle journée collectivement et individuellement. J’espère que ça appelle d’autres matchs comme ça. (…)

C’était une réalisation importante qui nous a permis d’avoir deux buts d’écart et d’être un peu plus tranquille dans ce match », a déclaré le nouveau joueur du MHSC.