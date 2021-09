Auteur du doublé de la victoire de l’Olympique de Marseille à Monaco, l’Ivoirien Bamba Dieng, 21 ans, s’est confié après la rencontre.

« Je suis très content de la prestation. Je remercie l’équipe et le coach aussi de m’avoir fait confiance. Je savais que je pouvais faire mieux (après ses premières occasions ratées, ndlr), et on m’a dit de me calmer. Je l’ai fait et c’est rentré », a déclaré Bamba Dieng au micro de Canal + décalé.