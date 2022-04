Dans une interview accordée à GQ, Antoine Griezmann, joueur de l’Atlético Madrid, qui participera à la coupe du monde 2022 au Qatar avec l’équipe de france a dévoilé ses quatre favoris pour la compétition. Il n’exclut pas un doublé avec les Bleus.

La Coupe du Monde 2022, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar approche. Dans une interview accordée à GQ, Antoine Griezmann, qui n’exclut pas un doublé avec les bleus, explique que des équipes comme le Brésil, l’Argentine ou encore l’Espagne peuvent prétendre à la victoire finale.

« Il reste du temps, nous sommes prudents, mais on a une bonne équipe, on reste sur neuf matchs sans perdre, c’est un bon signe. Après, lors d’un Mondial, tout est plus difficile. Les sélections peuvent beaucoup changer en quatre ans, précise le Français. Nous avons beaucoup changé, pas seulement du côté des joueurs mais aussi sur notre manière de jouer. Nous sommes conscients du niveau que l’on a, mais il reste beaucoup de chemin. Le Brésil, l’Argentine, l’Espagne et la France », a confié le champion du monde 2018.

Avant de penser à un deuxième titre mondial, l’équipe de france, qui a été éliminée dès les huitièmes de finale de l’Euro 2022 devra se qualifier pour la phase à élimination directe. Lors de la phase de groupes, les bleus, champions du monde en titre, seront opposés au Danemark, à la Tunisie et à un barragiste intercontinental: Pérou, Emirats Arabes Unis ou Australie.