Le vice-champion de Hongrie MOL Vidi, s’est imposé ce soir face à un Stade de Reims en manque de rythme. Les Français quittent la compétition aux portes de la Ligue Europa.

Au terme d’un match pauvre en occasions, le Stade de Reims et MOL Vidi ont dû se départager aux tirs au but dans ce 3ème tour de qualification de la Ligue Europa. Une séance parfaitement négociée par le portier Hongrois Ádám Kovácsik, qui va repousser les deux premières tentatives rémoises. Les joueurs de MOL Vidi ne vont pas rater le coche et ils s’imposent 0-0 (4 tab à 1). L’aventure européenne du Stade de Reims s’arrête donc ici, aux portes de la qualification en Ligue Europa.

