L’ex milieu de terrain de l’OL et de la Juventus Turin vient d’être recruté par le FC Barcelone. Il a accordé un entretien au CANAL FOOTBALL CLUB, sur Canal +. Morceaux choisis.

C’était un rêve de signer au FC Barcelone ?

« Aujourd’hui je suis au FC Barcelone, le plus grand club qui existe. J’ai toujours rêvé d’y jouer. Mais aujourd’hui je ne peux pas juste me contenter d’y être, je veux laisser une empreinte, et j’espère que j’aurai l’opportunité d’y arriver. Je veux gagner les plus gros titres qui existent dans le football, et aujourd’hui c’est mon objectif : être parmi les meilleurs. »

Ton atout numero 1 a t il été ton intelligence et de ne pas avoir grillé les étapes ?

« Oui tout a fait, j’ai eu des opportunités mais parfois je ne sentais pas que c’était le moment et je refusais. Par exemple, j’aurai pu aller deux années plus tôt à la Juve, mais je ne sentais pas que c’était le moment, parce que devant moi il y avait des joueurs qui jouaient très bien ensemble, que ce soit Pogba, Pirlo, Vidal, Marchisio… En y allant à ce moment là, j’allais perdre une ou deux années de régularité que je pouvais avoir à Rome. J’ai toujours choisi avec ma tête et aujourd’hui je suis arrivé au rêve de tout joueur, jouer à Barcelone. C’est ce que je recommande à tous les jeunes aujourd’hui, il ne faut pas trop vouloir trop vite : tôt ou tard tu retombes, sauf si tu es vraiment extraordinaire. Je pense qu’une carrière ça se construit. »

Comment as-tu fait pour aller aussi haut, alors que tu n’as peut être pas les capacités physiques les plus exceptionnelles ?

« Je ne suis ni un monstre physique, ni un grand gabarit. J’ai travaillé l’aspect physique bien sur, mais c’est surtout dans les controles, les passes, la vision que j’ai voulu progresser, parce que je faisais avec les moyens que j’avais tout simplement. Avant que quelqu’un me donne un coup, j’ai déjà donné le ballon. Il ne faut pas être le plus costaud pour tenir un duel, il faut savoir se placer, être malin. »

Tu es Bosnien, tu as grandi au Luxembourg, et tu aurais pu jouer pour l’équipe de France…

« Oui j’aurai pu jouer pour l’équipe de France quand je suis arrivé à Lyon mais j’ai dit quelques jours avant que mon rêve était la Bosnie. Je sais ce que mon pays a vécu, et les voir des supporters aussi fanatiques, pour moi c’est quelque chose. Domenech m’avait appelé, mais j’avais déjà pris ma décision. Je l’ai remercié bien sur, mais j’ai préféré être réaliste. Pour moi, l’équipe de France c’était trop à ce moment là, et j’aurai eu mal au coeur que de l’autre côté, la Bosnie regarde un des siens jouer pour l’équipe de France. »