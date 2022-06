Auteur d’une saison en demi-teinte, Arek Milik pourrait bien quitter l’OM cet été selon l’un de ses proches.

De passage au micro de RMC Sport la semaine dernière, Pablo Longoria en a profité pour évoquer le futur mercato de l’Olympique de Marseille. Depuis quelques jours, la rumeur d’un départ d’Arkadiusz Milik prend de l’ampleur. Pourtant, le président phocéen compte sur son attaquant polonais la saison prochaine en Ligue des champions. « C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible. »

Interrogé par le même média, un proche de Milik a tout de même semé le doute. « La question (de son avenir) devra se poser et un point sera fait entre toutes les parties ». Reste à savoir si l’ancien du Napoli, souvent relégué sur le banc par Jorge Sampaoli, continuera ou non l’aventure en Ligue 1.