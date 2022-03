On pensait que ça n’arriverait plus… Et pourtant. Après le match face à Cagliari ce samedi (1-0), deux joueurs du Milan AC à savoir Fikayo Tomori et Mike Maignan, ont été victime d’insultes racistes.

« À chaud, Mike m’a dit que ce n’était pas possible d’entendre certaines insultes. C’est la première fois qu’il réagit ainsi, donc quelque chose de grave s’est passé. Certaines choses ne doivent plus avoir lieu. Tomori m’a dit la même chose. Maignan m’a informé avoir été visé par des insultes venant de derrière son but, personne ne mérite ce type d’insultes. »,a dénoncé expliqué Stefano Piolmicro, entraîneur milanais, dans une interview accordée à Sky Sport.