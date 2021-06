Par son finish, la Serie A a tenu en haleine tous ses observateurs cette saison. La première division italienne regorge de talents dans les plus grands clubs comme chez les plus petites écuries. A Udinese, Rodrigo De Paul crève l’écran depuis plusieurs saisons et attisent les convoitises de géants européens.

Rodrigo De Paul est l’un des meilleurs milieux de terrain en Italie lors de la dernière saison avec ses 9 buts et 11 passes décisives et veut désormais prendre son envol. A 27 ans, il n’a plus rien à prouver à Udine après avoir porté le club pendant plusieurs années. Si l’Atlético Madrid a entamé les négociations avec Udinese et l’entourage de l’Argentin, d’autres clubs frappent désormais à sa poste. Selon les informations du Sun, Arsenal s’ajoute à la longue liste des prétendants parmi lesquels figurent déjà le Milan AC, le Napoli et l’Atlético Madrid. Le numéro 10 des Frioulans est estimé à 40 millions d’euros par son club.