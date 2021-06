Champion en titre en Espagne, l’Atlético Madrid ne se suffit pas de cet exploit et planche d’ores et déjà sur le mercato. Les Colchoneros se tournent vers l’Italie, Lautaro Martinez et Rodrigo De Paul sont des cibles privilégiées.

L’Atlético Madrid a entamé les négociations avec Udinese et l’entourage de Rodrigo De Paul afin de s’adjuger les services de l’Argentin. Le numéro 10 des Frioulans, l’un des meilleurs milieux de terrain en Italie lors de la dernière saison avec ses 9 buts et 11 passes décisives et veut désormais prendre son envol.A 27 ans, il n’a plus rien à prouver à Udine après avoir porté le club pendant plusieurs années.

Selon Calcio Mercato. De Paul a ensorcelé Simeone et les dirigeants madrilènes. Udinese réclame 40 millions d’euros pour lâcher son meneur de jeu mais pourrait diminuer ses exigences si l’Atlético insère un joueur dans la transaction. Les négociations avancent vite: l’Argentin a déjà donné son accord pour le transfert en Liga. Ce transfert pourrait être extrêmement intéressant pour Diego Simeone qui retrouverait un profil ressemblant à celui de Antoine Griezmann. Un profil qu’il apprécie particulièrement. L’Argentin est également pisté par l’AC Milan.

Lautaro Martinez est une piste pour l’Atlético Madrid qui pourrait profiter des difficultés financières de l’Inter Milan pour chiper l’Argentin à moindre coût.