Nouvel attaquant du Milan AC, Olivier Giroud s’est confié sur cette arrivée en Lombardie fait même passer un message à son futur coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

Lors de sa conférence de presse, il a annoncé la couleur et espère aider les Milanais à faire une grande saison. « J’espère m’amuser avec Zlatan. Je veux gagner quelque chose avec Milan. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais nous jouerons pour le titre. J’ai parlé avec le coach: tout était très simple et naturel. On a pu se parler de manière franche, de football et de tactique, j’aime sa façon de comprendre ce sport. L’année dernière, j’ai suivi l’équipe et c’était une excellente saison grâce à Pioli. Je suis très heureux de pouvoir jouer pour lui. »

Avant de continuer : « Quand j’étais enfant, mes idoles étaient Papin, Schevchenko et évidemment Maldini. Beaucoup de grands joueurs ont porté le maillot de ce club prestigieux. L’équipe a une grande tradition européenne et c’est pourquoi j’ai décidé de venir ici, de jouer la Ligue des champions. Je serai aussi proche de ma famille, qui est de Grenoble. Je suis vraiment excité, » a ajouté l’ancien Gunner.