La semaine a été riche en émotions. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en déclarations. Alors comme ça, pêle-mêle, Jérôme Rothen pense que le PSG doit laisser partir Kylian Mbappé pour prendre Lionel Messi, Zinedine Zidane se compare à Ferguson et Lois Diony tacle lourdement Saint-Étienne.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les déclarations des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : le PSG rêve de Lionel Messi. Cependant, financièrement, garder le duo Mbappé – Neymar et ajouter l’Argentin, semble presque impossible. Pour Jérôme Rothen, le choix est simple, le directeur sportif doit vendre le Français.

#PSG 🔴🔵



🗣️💬“Oui, mais il aura 34 ans…”. Et il fait quoi Ibra à 39 ans ? Messi, ça fait 15 ans qu’il met plus de 50 buts par saison ! Je pense qu’il vaut mieux avoir un Messi concerné pendant deux ou trois ans qu’un Mbappé »



Et vous que préférez vous ?



#messi #mbappe pic.twitter.com/Z9IBRc2j9N — Sport.fr (@FilSport) December 8, 2020

Numéro 2 : Zinedine Zidane a sauvé sa tête avec la qualification du Real Madrid en Ligue des Champions. L’entraîneur français du Real Madrid a évoqué son avenir.

Numéro 3 : très rare dans les médias, Lois Diony a évoqué son départ de l’ASSE lors d’un entretien accordé au Progrès ce jeudi. L’attaquant d’Angers n’est pas tendre avec son ancienne équipe.