Arrivé cet été en provenance de Marseille pour remplacer le duo Delort-Laborde, Valère Germain s’est plutôt bien intégré dans sa nouvelle équipe. Il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en sept matchs de Ligue 1. Dans un entretien accordé à l’Equipe il encense son nouveau coéquipier, Téji Savanier.

« J’ai eu la chance de côtoyer pas mal de grands joueurs durant ma carrière, et Téji fait partie des meilleurs. C’est quelqu’un qui joue pour le collectif, qui lève beaucoup la tête, qui aime donner de bons ballons. Avec lui, un simple regard ou un simple appel peuvent faire la différence. Et puis au-delà de ça, c’est quelqu’un qui met l’ambiance, très gentil, toujours de bonne humeur. Il a la hargne. J’ai joué avec des joueurs comme ça, comme Andréa Raggi à Monaco. C’est un amour, mais ils ont tellement envie de gagner que parfois, leurs paroles dépassent un peu leurs pensées. Ils ont un état d’esprit de « chien ». Pour Montpellier, c’est super, mais quand on joue contre lui, c’est plus compliqué. » confie l’attaquant montpelliérain au journal l’Equipe.