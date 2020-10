Le MHSC aura un groupe décimé pour affronter Reims ce dimanche lors de la 8ème journée Ligue 1.

Le groupe devra faire sans Mihailo Ristic, blessé lors de son stage avec la Serbie, et toujours pas apte à remonter sur la pelouse. Il devrait être remplacé comme la semaine dernière par Ambroise Oyongo. Le défenseur Pedro Mendes ne sera pas disponible non plus après avoir été testé positif au Covid-19, tandis que Michel Der Zakarian sera de retour.