Jemerson ne fait plus l’unanimité. Après son excellente année à Monaco en 2017, couronné champion, le joueur de 29 ans s’est petit à petit éteint. Aujourd’hui joueur de Metz, il s’est confié sur changement de niveau dans une interview accordée à l’Équipe.

« La vie est faite de hauts et de bas. Et la carrière d’un joueur, encore plus. C’est difficile de rester à un niveau stable. Je dirais que je suis un homme différent aujourd’hui, je profite mieux de l’instant présent. Je ne suis pas du genre à penser au passé, à me demander ce qu’il se serait passé si j’étais allé ici ou là. (…) Les mois qui ont suivi le titre ? Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais je sais qu’on ne peut pas revenir dessus. C’est très difficile à expliquer. On a tous été moins bons après le titre. C’est arrivé, c’est la vie, tout un environnement, aussi. Mais aujourd’hui, ma préoccupation, c’est Metz », a-t-il déclaré.