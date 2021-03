Le PSG est-il un prétendant crédible pour accueil Lionel Messi ? Plus que crédible à en croire la presse anglaise.

Lionel Messi. Le Blockbuster qui risque d’animer les mois à venir sur la planète du ballon rond. Alors que l’Argentin arrive en fin de contrat cet été, et forcément, les poids lourds européens rêvent de voir la Pulga évoluer sous leurs couleurs.

Et à en croire le Daily Star, le PSG serait prêt à faire de vraies folies pour s’attirer Messi. Selon le média anglais, le club de la capitale a en effet formulé une offre de contrat de plus de 900 000 euros par semaine, et surtout une immense prime à la signature. 45 millions d’euros, ce sera difficile pour les autres grands d’Europe de réagir à ces hauteurs.