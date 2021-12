Le maillot du Paris Saint-Germain est désormais l’un des maillots les plus vendus dans le monde, surtout depuis l’arrivée d’un certain Lionel Messi. L’Argentin est la star parisienne qui attire le plus les fans.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a été comme un tremblement de terre dans le football. Un départ de son club de toujours, le FC Barcelone, qui a fait beaucoup de malheureux. Mais si un club est heureux en ce moment, c’est bien le club parisien. Même si les performances du septuple ballon d’or ne sont pas tout à fait à les hauteur des attentes placées en lui, les retombées économiques elles le sont. En effet, selon Sportune le club de la capitale est le deuxième club qui vend le plus de maillots dans le monde. « Le maillot floqué de Messi représente notre meilleur lancement de maillots de tous les temps », a t-on précisé au média spécialisé du business dans le football. Lionel Messi est le joueur parisien qui vend le plus de maillots cette saison, selon Sportune. L’Argentin devance ses deux compères de l’attaque Kylian Mbappé, deuxième, et Neymar, troisième.