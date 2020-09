Dans son entretien accordé à Goal.com dans lequel il annonce qu’il reste au FC Barcelone, Lionel Messi confirme que s’il a voulu partir, c’est à cause du président Josep Maria Bartomeu, qui n’aurait pas tenu sa promesse. Morceaux choisis.

“J’ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit toute l’année. Je pensais qu’il était temps de partir. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé. (…) Cela n’est pas venu à cause du résultat de la Ligue des Champions contre le Bayern (défaite 8-2, ndlr), c’est une décision à laquelle je pensais depuis longtemps. Je l’ai dit au président et bon, le président a toujours dit qu’à la fin de la saison je pouvais décider si je voulais partir ou rester et à la fin il n’a pas tenu parole. Le burofax devait rendre la démarche officielle d’une certaine manière. (…) Il (Josep Maria Bartomeu) me disait tout le temps : “Nous allons parler, pas maintenant, ceci et cela”, mais rien. Le président ne m’a pas donné le moindre indice de ce qu’il voulait vraiment. Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir et que j’étais libre et que je n’allais pas utiliser l’année optionnelle. Ce n’était pas pour aller contre le club, mais la façon de rendre officielle ma requête, parce que ma décision avait été prise. (…) Ce qu’ils (les dirigeants) disent, c’est que je n’ai pas demandé à partir avant le 10 juin – mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n’était pas le moment. Mais à part ça, le président m’a toujours dit “quand la saison sera finie, c’est à toi de décider si tu restes ou tu pars”, il n’a jamais fixé de date (…).”