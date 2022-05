Ancien champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, Christian Karembeu a livré une sorte de petit bilan de la première saison de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il pense que la Pulga doit devenir le vrai leader du club champion de France.

Dans un entretien exclusif pour un podcast espagnol l’ancien cadre de l’équipe de France est revenu sur les débuts de l’Argentin avec le PSG et il pense que Messi soit devenir le vrai capitaine de cette équipe à l’avenir. « Leo doit être le leader pour mettre en valeur son jeu : à Barcelone, il a été le leader pendant 20 ans, nous ne pouvons pas changer cela. Il doit être le capitaine, il connaît parfaitement son rôle : nous devons arrêter de le juger, nous savons que lorsqu’il touche le ballon, il se passe toujours quelque chose. Partout où Leo va, c’est bondé. C’est plus qu’un joueur et en France on doit le respecter davantage, on ne peut jamais le siffler parce que c’est un crack. » Explique Christian Karembeu qui défend plus que jamais l’ancienne légende du FC Barcelone.

Rappelons que Léo Messi n’a pas caché son envie de rester à Paris la saison prochaine et il souhaite vraiment aider le club de Ligue 1 a remporté la Ligue des champions. Cette saison avec Paris, il a inscrit 4 buts pour 13 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1.