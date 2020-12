Libres comme le vent, Laurent Blanc (depuis un certain temps) et Patrick Vieira (depuis moins longtemps), peuvent signer n’importe où. Et si ce n’importe où se trouvait en Amérique ?

Après Thiery Henry, va-t-on voir un autre Champion du monde 98 entraîner en MLS ? C’est du moins ce que laissent sous-entendre les dernières rumeurs. C’est plus précisément du côté de Toronto que Patrick Vieira et Laurent Blanc sont envoyés. Alors qu’ils se sont récemment séparés de leur technicien et face aux nombreuses possibilités, les Canadiens font profil bas.

« Il y a beaucoup de rumeurs concernant notre recherche d’entraîneur. Beaucoup d’entre elles sont hors de portée, mais par respect pour toutes les parties impliquées, nous ne commenterons pas les noms spécifiques associés au poste vacant chez nous. »