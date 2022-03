Selon les informations de Sport, Andreas Christensen défenseur de Chelsea, sous contrat jusqu’en juin 2022, aurait déjà passé sa visite médicale avec le FC Barcelone. Le danois devrait signer un contrat de cinq ans avec un salaire annuel estimé à 6 millions d’euros.

En difficulté sportive et financière, le FC Barcelone s’active pour former une équipe compétitive et être de retour sur le devant la scène. Ce samedi, Sport annonce que Andreas Christensen défenseur de Chelsea, aurait déjà passé sa visite médicale avec le club catalan. Le quotidien sportif espagnol ajoute que ses agent, qui ont rencontré des dirigeants blaugranas à Londres, doivent se rendre à Barcelone dans les prochains jours pour finaliser l’arrivée du Danois en Catalogne. Dans cette opération, Chelsea ne recevra aucune indemnité puisque son joueur sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Depuis le début de saison, Andreas Christensen a joué 26 matchs toutes compétitions confondues pour deux buts et une passe décisive.