Selon les informations The Telegraph, Paul Pogba va quitter Manchester United en juin prochain à l’issue de son contrat. Le champion du monde 2018, qui est dans le viseur de Manchester City, de la Juventus Turin ou encore du Paris Saint-Germain serait prêt à prendre le temps nécéssaire cet été avant de faire son choix.

Mais où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? En fin de contrat à l’issue de la saison, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester United. Ce vendredi, The Telegraph explique que le champion du monde français serait prêt à rester libre cet été pour prendre le temps de la réflexion. Il écoutera toutes les offres, y compris celles d’autres clubs anglais. Le Paris Saint-Germain, la Juventus et Manchester City seraient notamment à l’affût.

Paul Pogba, qui est revenu chez les Red Devils en 2016, après un premier passage entre 2009 et 2012, a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour un but et neuf passes décisives. Éliminé le coupe d’Angleterre, le prochain match de Manchester United aura lieu après la trêve internationale, le 2 avril prochain face à Leicester.