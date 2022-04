Lucas Perrin, prêté par l’Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg, réalise une excellente saison avec le club Alsacien. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lille, dimanche à 17h05, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le défenseur central a confié son envie de rester en Alsace.

Où jouera Lucas Perrin la saison prochaine ? Alors qu’il réalise une excellente saison avec le Racing Club de Strasbourg, le défenseur central est actuellement prêté par l’Olympique de Marseille au club alsacien. Alors que le RCSA devrait lever l’option d’achat comprise entre 1,2 et 1,5 millions d’euros, Lucas Perrin a confié son envie de rester au club mais même laisse son agent s’occuper des négociations.

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs, parce qu’on a de belles choses à vivre. Mon agent et le président gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Mais ce ne sont pas mes affaires et je reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je ne suis au courant de rien. Je suis bien ici. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe, dans le stade. J’aimerais bien rester ici. Je n’y prête pas attention. Je sais que je peux rester un peu en dehors du foot quand il y a des choses comme ça, je préfère laisser mon agent s’en occuper. Il est là pour ça et pour discuter avec les deux clubs », a-t-il affirmé devant les médias.

Depuis le début de la saison, Lucas Perrin, qui est un titulaire indiscutable aux yeux de Julien Stéphan, a joué 30 matchs toutes compétitions confondues pour un but. Ce dimanche à 17h05, le Racing Club de Strasbourg joue un match important dans la course la course à l’Europa face à Lille, champion de france en titre.