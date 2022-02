Depuis plusieurs mois, l’avenir de Steve Mandanda à Marseille est de plus en plus flou. L’option d’un départ semblait l’issue la plus probable pour le gardien olympien, mais la situation aurait bien évolué depuis, notamment depuis ses récentes apparitions convaincantes.

Figure emblématique de l’OM, Steve Mandanda n’a jamais connu cette situation. Celle qu’il vit cette saison, c’est-à-dire d’être bousculé par la concurrence et même relégué en tant que second gardien. Effectivement, depuis l’arrivée de Paul Lopez l’été dernier, la hiérarchie des gardiens à Marseille a complètement changé. Jorge Sampaoli a immédiatement été séduit par le portier espagnol, qu’il a durablement installé comme numéro un poste depuis son arrivée. Mandanda a rapidement été affecté par ce choix fort de l’entraineur argentin, et son avenir dans le club phocéen se dessine de plus en plus incertain. Le Français n’est finalement pas parti lors du mercato hivernal, mais la question est toujours d’actualité pour la période estivale. À moins que…

Bien que l’idée de se séparer de Mandanda semblait de plus en plus prononcée, il se trouve que la tendance aurait basculé dernièrement. Notamment depuis que le portier a retrouvé du temps de jeu ces derniers temps, en réalisant des prestations convaincantes. Ce qui n’a évidemment pas échappé à Jorge Sampaoli qui semble ravi « Steve reste sur deux très bonnes prestations, ça nous rend la tâche difficile, mais ça nous rend heureux de le voir comme ça. Ça nous donne la possibilité de faire un turnover dans les buts sans aucun problème » a déclaré l’entraineur argentin. Reste à voir si cette situation évoluera de nouveau.