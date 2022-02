Tanguy Ndombele, sous contrat avec Tottenham, était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, sous la forme de prêt mais l’incapacité des dirigeants parisien à vendre a rendu l’opération impossible. Le milieu de terrain, qui a quitté le club londonien, a finalement rejoint son ancien club l’Olympique Lyonnais. Après la défaite de l’OL, 2-0, sur la pelouse de l’AS Monaco où il a disputé ses premières minutes, il a expliqué pourquoi il n’a pas rejoint le club de la capitale: « Le PSG ? Il y a eu des discussions. Mais entre les discussions et l’acte il y a beaucoup de chemin. C’était compliqué avec Paris pour un échange. Ils me l’ont fait comprendre au bout d’un moment. J’ai écouté et j’ai respecté la décision. »

