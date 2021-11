Le Real Madrid a un plan méticuleux planifié pour cet hiver et qui se clôturera cet été. Pour pallier les grosses dépenses du marché estival, les Merengues comptent vendre un joli lot d’indésirables cet hiver. Ces départs permettront au Real d’investir massivement sur 4 stars : Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, Antonio Rüdiger et Paul Pogba.

Cette saison 2021/22 sera l’occasion pour le Real Madrid de se construire un nouvel effectif digne des Galactiques et un plan méticuleusement planifié afin de se renforcer massivement l’été prochain. La première étape de ce dernier serait de faire un grand ménage cet hiver afin de se débarrasser de 8 indésirables plus que jamais poussés vers la sortie. La seconde serait un recrutement XXL avec 4 stars. Selon les informations de CalcioMercato et de la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid serait prêt à investir des sommes conséquentes sur quatre hommes qui symboliseraient le futur du club madrilène. Ces derniers seraient Kylian Mbappé (PSG, 22 ans), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans), Antonio Rüdiger (Chelsea, 28 ans) et Paul Pogba (Manchester United, 28 ans). Des cibles qui pourraient permettre au Real Madrid de se repositionner dans la hiérarchie des clubs européens.