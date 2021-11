Cet été, le Real Madrid prépare de grandes manœuvres avec l’arrivée probable de Kylian Mbappé ainsi que d’autres renforts offensifs et défensifs. Pour pallier ces grosses dépenses, la direction madrilène prévoit de faire un grand ménage, 8 joueurs sont poussés vers la sortie.

Après un été calme, le Real Madrid a préparé un plan minutieux afin de se renforcer lors du prochain marché estival. L’objectif principal du club madrilène est bien évidemment le prodige parisien Kylian Mbappé mais d’autres arrivées sont pressenties notamment dans un secteur défensif laissé à l’abandon après les départ de Sergio Ramos et Raphaël Varane. pour financer ces nombreuses recrues potentielles, la direction du Real Madrid va faire un grand ménage dans son effectif avec pas moins de six joueurs poussés vers la sortie.

Selon Sport, le Real Madrid va vivre une année particulièrement mouvementée, tant en hiver qu’en été. Le prochain marché hivernal sera l’occasion pour les Merengues de se débarrasser de nombreux indésirables considérés comme des boulets par Carlo Ancelotti. L’Italien veut un groupe concerné et force pour que des joueurs quittent le club le plus rapidement possible. Parmi ce « loft » figurent Eden Hazard (13M€/an), Luka Jovic (4,8M€/an), Marcelo (8,5M€/an), Gareth Bale (13M€/an), Isco (6M€/an), Jesus Vallejo (2M€/an), Dani Ceballos (3,1M€/an) et Mariano Diaz (3,6M€/an). Le plan du Real Madrid est de vendre ces 8 indésirables pour récupérer un montant important. Le club espère vendre le Belge pour 50M€ et le Serbe pour 20M€ tout comme Dani Ceballos, courtisé par le Betis et Mariano Diaz. Marcelo, Bale et Isco partiront libres. Ainsi, le club économiserait plus de 50M€ de salaire par an en cumulé. Une énorme économie en perspective.