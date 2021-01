Le leader de Serie A pourrait bien recruter un attaquant cet hiver en pour pallier l’absence de Zlatan Ibrahimovic.

D’après les informations de Sky Sports, le Milan AC aurait l’intention de faire des folies pendant le mercato hivernal pour conserver sa place de leader de Serie A durement acquise depuis le début de la saison. D’autant que les Rossoneri devront se passer de l’immortel Zlatan Ibrahimovic les premières semaines de janvier. Touché au mollet, le vétéran suédois avait mis un mois à se remettre d’une blessure similaire en début d’année.

Pour pallier son absence, l’actuel leader du championnat aurait déjà coché les noms de deux attaquants : Wilfried Zaha et Odsonne Edouard. Dans les deux cas, Milan devra faire flamber le chéquier pour combler les attentes de Crystal Palace et le Celtic Glasgow. Un opération périlleuse surtout quand on sait que le Milan AC veut également s’offrir un nouveau défenseur central en janvier. Il faudra donc faire un choix pour Stephano Pioli et ses dirigeants.