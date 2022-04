Selon les informations de Sport, le FC Barcelone fait de Ramy Bensebaini, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, sa priorité pour le poste de latéral gauche dans le but de prendre la succession de Jordi Alba.

Ramy Bensebaini intéresse les plus grand clubs européens. Le latéral gauche sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le le Borussia Mönchengladbach, est dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer Jordi Alba, qui se rapproche de sa fin de carrière, selon les informations de Sport. L’ancien joueur de Rennes et international algérien est également dans le viseur de la Juventus Turin et du Borussia Dortmund. Depuis le début de saison, il a joué 19 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts et 2 passes décisives. Le média catalan ajoute également que les dirigeants catalans ont coché les noms de Borna Sosa (Stuttgart), Nicolas Tagliafico (Ajax) ou encore Grimaldo (Benfica), en cas d’échec dans ce dossier.