Alors que le mercato hivernal ferme ses portes dans une semaine, l’AS Saint-Etienne poursuit sa quête de renforts offensifs. Un poste délicat à concrétiser tant les refus sont nombreux. Piste de longue date, Vedat Muriqi a snobé les Verts.

Lanterne rouge en Ligue 1 avec 12 points au compteur, l’AS Saint-Etienne ne s’en sort pas. Embourbée dans ce rôle en bout de classement, les Verts ne parviennent pas à s’en sortir et restent, malgré l’arrivée de Pascal Dupraz engagé pour une mission sauvetage, sur une série noire de 7 défaites consécutives. Pour réagir et tenter de rebondir, les Verts enchaînent les signatures avec de nouveaux renforts. Cinq ont déjà débarqué dans le Forez : Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Pourtant, malgré ces nombreuses recrues, l’ASSE ne compte pas s’en arrêter là et souhaite poursuivre ses transactions avec un renfort offensif de stature « internationale. » C’est dans cette optique que trois hommes sont ciblés : Jean-Philippe Mateta, Vedat Muriqi et Serhou Guirassy. L’une de ses pistes aurait d’ores et déjà recalé la direction stéphanoise.

Selon les informations dévoilées par le journaliste turc, Arlind Sadiku, Vedat Muriqi ne souhaite pas rejoindre l’AS Saint-Etienne. Malgré des discussions avancées, l’international kosovar aurait pris la décision de snober les avances stéphanoises.