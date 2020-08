Gilles Favard, consultant pour L’Equipe, a dévoilé sur la chaîne de la TNT les trois clubs au monde capables de payer le transfert de Kylian Mbappé lors des prochains mercatos. Pour lui, le Real Madrid n’est pas assez riche pour s’offrir la star du PSG.

“Cela va être une année charnière pour Kylian Mbappé car soit il va prolonger, soit il peut partir. Mais il faut connaître les problèmes économiques que connaissent tous les grands clubs à l’heure actuelle. Kylian Mbappé sur le marché actuel, c’est très cher. Concrètement, ce sera le quatrième joueur le mieux payé au monde, il n’a que Messi, Neymar et Ronaldo devant lui. Son futur contrat représentera une immense somme. Le PSG peut s’engager sur un schéma dans lequel ils prolongent Mbappé de deux ou trois ans en augmentant considérablement son salaire. Quels autres clubs peuvent l’acheter avec un gros billet et lui offrir 25 ME nets d’impôt par an ? Tu rentres sur une économie dans un club où tu payes 700 ME sur cinq ans pour un seul joueur. Le Real n’a pas pu acheter Paul Pogba, ils n’ont pas d’argent. Qui a vraiment l’argent ? Le Bayern, mais ils ne vont pas décaisser ce genre de chose et après, tu as Manchester City et Manchester United. Les deux Espagnols, ils n’ont pas l’argent !”, a indiqué Gilles Favard sur L’Equipe.