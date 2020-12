Une commission d’enquête parlementaire pourrait bientôt voir le jour pour faire la lumière sur le conflit entre la LFP et Mediapro.

D’après les informations de l’AFP, le député LREM Cédric Roussel va demander la création d’une commission d’enquête parlementaire pour passer au crible le conflit des droits TV entre la LFP et le groupe Mediapro. Pour rappel, la société espagnole détentrice des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a refusé de payer 172 millions d’euros en octobre dernier, puis encore 150 millions au mois de décembre.

Après plusieurs mois de bras de fer, les deux partis sont enfin tombés d’accord et c’est finalement Canal+ qui devrait hériter du lot de Mediapro dans les semaines à venir. Après seulement 5 petits mois d’existence, la chaîne Téléfoot – propriété de Mediapro – va devoir mettre la clé sous la porte. La commission d’enquête pourrait nous en apprendre plus au sujet de Jaume Roures, l’homme d’affaires catalan pointé du doigt par d’anciens journalistes et techniciens de la chaîne. Certains d’entre eux l’ont même qualifié de « menteur et escroc ».