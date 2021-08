Pour Rolland Courbis, chroniqueur sur RMC, Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG jusqu’à la fin de la saison.

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas fait d’annonce officielle concernant son avenir. Et même si l’intérêt du Real Madrid reste bien concret, Rolland Courbis imagine mal un départ du Français cet été.

« Je ne me l’imagine pas, compte tenu de sa mentalité et de son entourage. Je les connais un peu. Je ne m’imagine pas non plus Mbappé rester encore 5 à 6 ans. Mais il a une obligation, d’après sa mentalité, de reconnaissance par rapport à un club qui l’a acheté 180 millions et qui en a fait rapidement une vedette même si le travail a été commencé à Monaco, a estimé le technicien. Les Qataris organisent la Coupe du monde 2022, ils ont déjà prolongé Neymar pour avoir la satisfaction de l’avoir avec l’équipe du Brésil et évidemment qu’ils veulent avoir la satisfaction d’avoir Mbappé, en équipe de France, joueur du PSG, pendant la Coupe du monde au Qatar. Evidemment, cela n’a pas échappé à Mbappé et ça n’a échappé à personne. »