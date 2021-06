Kylian Mbappé n’a toujours pas pris la décision pour son avenir au Paris Saint-Germain. Malgré tout, il se concentre à 100% sur l’Euro et souhaite bien faire les choses.

« Il faut comprendre une chose : cette décision ne m’impacte pas. Ce n’est pas un poids. Je dirais presque que ça me sert. Encore un peu plus que d’habitude, je me retrouve sous le feu des projecteurs dans l’attente de ma décision. Et moi j’aime ça, être dans la lumière. Pendant toute la journée, on parle de ma décision, mais, le jour du match, moi j’ai envie de te rappeler que je suis footballeur professionnel et t’obliger à parler de mon foot plutôt que de mon avenir, » a lâché le champion du monde en toute franchise lors d’un entretien avec « France football. » Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Mbappé devra trancher cet été entre une prolongation dans la capitale française et un transfert au Real Madrid ou ailleurs…