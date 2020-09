Le PSG a du mal à digérer sa défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Kylian Mbappé, interrogé par Téléfoot est revenu sur ses regrets et s’est montré optimiste pour la suite.

“On a eu des occasions, j’ai une occasion, on aurait pu marquer et on savait que l’équipe qui allait marquer la première allait gagner” a-t-il déclaré lors de l’interview accordée à Téléfoot. “C’est comme ça, c’est le football, il faut passer au-dessus de ça. Plein d’équipes ont perdu une finale et ont gagné l’année d’après. Il faut positiver et faire un bon recrutement car je pense que cela va être important. S’il faut acheter des joueurs ? Bien sûr. Il faut acheter des joueurs et on verra comment cela va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j’espère qu’on aura des bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée.“