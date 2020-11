Et si Kylian Mbappé prenait la direction de Liverpool la saison prochaine ? Une hypothèse qui prend tous les jours un peu plus d’ampleur.

Alors que la fin de contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas, les fans du Paris Saint-Germain se demandent toujours quel sera l’avenir du buteur français ? À en croire les informations du Sunday Times et du Parisien, il pourrait s’écrire en Reds. Si le Real Madrid fait toujours partie de la liste des prétendants, Liverpool aurait une longueur d’avance dans le coeur du natif de Bondy. Reste à savoir si Liverpool sera prêt à casser sa tirelire avant 2022 (date de la fin de contrat de Mbappé), eux qui n’ont jamais dépensé plus de 85 millions d’euros sur un joueur (Virgil van Dijk). La vente d’un des trois attaquants prodige du club, Salah, Mané ou Firmino pourrait alors faciliter la transaction.

« Tout dépendra si les Reds vendent Mané, Salah ou Firmino », assure Duncan Castles, journaliste du Sunday Times. « Ils ont tous 28 ans ans et sont encore sous contrat jusqu’en 2023. Et certains d’entre eux peuvent bouger en Espagne. Liverpool réfléchit à ça depuis longtemps maintenant. Les Reds n’essayent pas de garder leurs joueurs éternellement. Ils ouvrent la porte si les joueurs veulent partir et qu’ils ont une grosse offre. Alors, voilà le contexte : ils vont devoir vendre et convaincre Mbappé de venir. »