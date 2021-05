Ébloui par la prestation de Kylian Mbappé mercredi soir en Coupe de France, Eric Di Meco a tenu à rappeler qu’il a toujours mis en avant les qualités du Français.

Mercredi sur la pelouse du Stade de France, Kylian Mbappé a inscrit son 41e but de la saison pour permettre au PSG de battre l’AS Monaco (2-0) et de soulever la Coupe de France. Présent à l’antenne de RMC ce soir, l’ancien Marseillais Eric Di Meco a tenu à rappeler que certains débattaient il y a peu pour savoir si Mbappé est un joueur surcoté.

“On a quand même fait des débats pour savoir si Mbappé était surcoté. Ce qui défendait cette idée-là, et bien la réponse elle est là sur le terrain. […] A un moment donné on a remis en question ses qualités. […]Quand on faisait des débats sur Mbappé, c’est parce que ses performances étaient moyennes donc on pouvait faire un débat sur ses performances et essayer de les expliquer avec la blessure du début de saison, pas de préparation, le Covid, la difficulté à être aussi fort aussi jeune et confirmer mais à un moment donné on a parlé de joueur surcoté, se remémore Di Meco sur RMC. Quand je vois aujourd’hui que l’on dit que c’est le meilleur du monde. On a la chance qu’il soit français.“