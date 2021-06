Didier Domi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rendu un bel hommage à Kylian Mbappé. Il le considère même aujourd’hui, un élément capitale du PSG mais également de l’Equipe de France.

« Celui qui confirme que c’est une menace permanente, c’est Kylian Mbappé. Tu as la plupart des actions dangereuses de l’EDF où il est directement impliqué. Un exemple : celle où il prend la profondeur, et trouve Benzema d’une sublime aile de pigeon qui ne termine pas au fond, car Benzema a certainement un problème de confiance. En deuxième mi-temps, c’est encore lui qui prend l’espace, qui temporise et qui donne le but à Griezmann. C’est lui qui engendre toutes les occasions de l’équipe de France. » A-t-il confié dans une interview pour « So foot. » Demain soir, les Bleus auront besoin d’un très grand Kylian Mbappé pour venir à bout du Portugal.