La nouvelle ancienne coqueluche des Bleus, Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France. Une arrivée séduisante qui plaît à tous les fans de football mais qui pose de nombreuses complications à Didier Deschamps qui a désormais un large choix d’attaquants à sa disposition. Comment tous les aligner ? Quelle animation privilégier ?

Le retour de Karim Benzema fait des émules dans l’ensemble de l’Hexagone. Les fans sont ravis de revoir un joueur de son calibre dans le groupe des Bleus avant une échéance aussi importante que l’Euro 2020. Un come-back également salué par la presse étrangère qui a encensé l’attaquant madrilène toute la semaine. Mais cette arrivée rebat les cartes en attaque et scelle probablement l’hégémonie d’Olivier Giroud en pointe. Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, difficile de voir l’un des trois sur le banc. Alors comment les associer ? Quelle animation doit privilégier Didier Deschamps ? Tant de questions sans réelle réponse. Les prochains matchs des Bleus seront décisifs pour y voir plus clair et notamment celui de demain soir, 21h05, contre le Pays de Galles.

4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 ?

Néanmoins, il est possible d’imaginer plusieurs scénarios. Habitué des compositions d’équpe prudentes, Didier Deschamps pourrait une nouvelle se montrer frileux en alignant un faux ailier sur un côté afin de pallier les largesses défensives d’une attaque trop offensive. Ainsi il serait possible d’imaginer un 4-2-3-1 avec Benzema en pointe soutenu par Griezmann avec Kylian Mbappé et Moussa Sissoko sur les côtés. Comme l’a évoqué cette semaine le sélectionneur des Bleus, le côté préférentiel du Parisien est le flanc gauche d’où l’apparition dans le XI de Moussa Sissoko et non de Adrien Rabiot. Autre possibilité, le passage au 4-3-3 avec cette fois-ci un milieu à trois constitué de Kanté – Pogba – Rabiot, ce qui placerait alors Antoine Griezmann sur un côté.

Peut-être plus optimiste mais moins probable l’alignement d’une attaque de feu avec 4 joueurs offensifs : Benzema – Mbappé – Griezmann – Dembélé (Coman) qui aurait de la gueule et ferait trembler, sur le papier, toutes les défenses en Europe. Enfin, Didier Deschamps pourrait nous surprendre et cantonner au banc un membre du trio magique. En fonction du joueur laissé sur le côté, différentes formations sont possibles comme un 4-4-2 losange ou un 4-2-3-1 plus classique avec un duo Griezmann – Giroud.

Quelle nouvelle surprise peut-bien nous réserver Didier Deschamps pour les prochaines échéances internationales ? Le suspense est de mise.