Pris pour cible après le naufrage des Bleus à l’Euro, Kylian Mbappé a envisagé de faire une pause avec la sélection.

Pour la première fois depuis l’élimination précoce des Bleus à l’Euro 2020, Kylian Mbappé a donné son ressenti sur la compétition dans les colonnes de L’Equipe. Conspué pour son penalty manqué face à la Suisse, la star du Paris Saint-Germain annonce notamment qu’il a envisagé de faire une pause avec l’équipe de France. En attendant, Mbappé fait bien partie de la liste de Didier Deschamps pour les phases finales de la Ligue des Nations.

« Le plus important, c’est l’équipe de France et si l’équipe de France est plus heureuse sans moi, c’est comme ça. J’ai reçu le message, que mon ego était ce qui nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, nous aurions peut-être gagné. Ce dont je me suis plaint auprès de Le Graët, c’est d’avoir été insulté et traité de ‘singe’ pour un penalty. Ce n’est pas la même chose. Je ne me plaindrai jamais pour un penalty : le penalty, c’est moi qui le rate. »