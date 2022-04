Eliminé en Ligue des Champions comme en Coupe de France et battu la saison dernière par le LOSC en Ligue 1, le PSG n’empile pas les trophées avec Mauricio Pochettino. Décrié, il serait soutenu en interne et pourrait poursuivre son aventure parisienne.

Annoncé du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino pourrait finalement conserver son poste à la tête du Paris Saint-Germain. Une véritable surprise alors que l’Argentin est visé par les critiques suite à un enchaînement de mauvais résultats sur la scène nationale et européenne ainsi qu’à cause d’un niveau de jeu jugé insuffisant. Des éléments qui l’aurait grandement fragilisé et menacé son avenir à la tête de club de la capitale. Une évidence qui ne serait plus d’actualité.

Selon les informations de The Athletic, Mauricio Pochettino conserverait un grand soutien au Paris Saint-Germain. « Quand les joueurs perdent, c’est toujours la faute du président et de l’entraîneur. Pochettino est un gars fantastique qui y met tout son cœur« , peut-on y lire. L’Argentin aurait un impact fort en interne et pourrait donc poursuivre son aventure si ce soutien restait indéfectible.