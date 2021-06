Milieu de terrain brésilien de 24 ans, Gerson est attendu comme le lait sur le feu à l’aéroport de Marseille. Le joueur de Flamengo va signer contre un chèque de 25 millions d’euros. Mais qui est vraiment cette nouvelle recrue ?

Pour en savoir un peu plus sur la recrue marseillaise, demandons à son père et agent du nom de Marcão qui le compare même à un certain Paul Pogba. De quoi ravir les exigeants supporters olympiens. « Il est passionné, sérieux dans le travail et déteste perdre. Il a confiance en lui et n’est pas du genre à se cacher. Les supporters peuvent être rassurés, c’est un cheval de course qui va arriver,« a-t-il envoyé. L’Orange Vélodrome en salive déjà. A confié l’agent du joueur dans les colonnes de « l’Equipe. »