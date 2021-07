Malgré la folie des grandeurs de Pablo Longoria, l’OM ne pourra pas s’offrir l’Ivoirien Jérémie Boga cet été.

Avec les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Mattéo Guendouzi (Arsenal) ou encore Cengiz Under (AS Roma), l’Olympique de Marseille a clairement affiché son objectif pour la saison à venir : remonter sur le podium de la Ligue 1. Et pour se faciliter encore un peu plus la tâche, Pablo Longoria pourrait mettre le paquet sur un dernier « gros transfert ». Les noms de Philippe Coutinho et Thiago Almada sont toujours évoqués, mais le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti écarte déjà la piste Jérémie Boga (Sassuolo).

« Jérémie Boga ? Il est hors de prix. C’est 25 M€ de transfert, c’est 2 M€ de salaire annuel plus une prime à la signature… Et je ne suis pas convaincu qu’il soit vraiment convaincu par une arrivée à Marseille. Son frère qui gère sa carrière, en aurait envie, mais à l’heure actuelle il y a des clubs comme l’Atalanta qui est beaucoup plus chaud sur ce dossier. »