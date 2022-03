Titulaire indiscutable en défense centrale avec l’Olympique de Marseille, William Saliba ne connaît toujours son avenir. Prêté en France par Arsenal, il n’est pas encore sur de retourner dans la capitale anglaise et se sent de mieux en mieux dans le sud de la France.

Actuellement prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, le défenseur central William Saliba ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Si l’OM souhaiterait le conserver pour la saison prochain, son club en Angleterre semble décidé à le faire revenir. Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant-match face au FC Bâle, Saliba n’écarterait aucune piste et surtout pas celle de rester. « Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s’asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. » Rappelons que l’ancien stéphanois est sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2024. Affaire à suivre…