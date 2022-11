Il a menti. Igor Tudor n’a pas tenté d’avertir les joueurs de défendre en fin de match face à Tottenham.

En encaissant un second but des Spurs dans les arrêts de jeu (1-2), mardi soir en Vélodrome, lors de la 6e journée de Ligue des champions, les Olympiens ont tout perdu. La qualification pour les huitièmes de finale, mais aussi la 3e place du groupe, qualificative pour l’Europa League. Et le coupable est clairement identifié : Igor Tudor.

Dans la journée, plusieurs joueurs avaient témoigné qu’ils n’étaient pas au courant que le match nul les qualifiait. Tudor avait prétendu, à l’issue de la rencontre, au micro de Canal +, que les joueurs n’avaient pas entendu ses consignes « à cause du bruit du public ». Selon les infos de RMC, c’est faux : le coach croate a délibérément choisi de ne pas informer les joueurs, pour qu’ils restent dans le match.

Une décision lourde de conséquence, notamment financière. L’OM est désormais privé de toute compétition européenne et des revenus qui vont avec. C’est d’autant plus dommage qu’en deuxième phase d’Europa League, cette saison, il y aura le Barça et Manchester United !