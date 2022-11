C’est le couac de trop. Eliminé de toute compétition européenne après le deuxième but encaissé face à Tottenham (1-2), mardi soir lors de l’ultime journée de Ligue des champions, l’OM avait la 3e place du groupe qualificative en Europa League entre les mains… mais les joueurs ne le savaient pas !

Mattéo Guendouzi avait vendu la mèche dès mardi soir. Mercredi, sur les antennes de RMC, Chancel Mbemba a confirmé : « Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient. C’est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu’à la fin. Mais on ne savait pas. »

Ce manque de communication avec les joueurs coûte une place en Europa League à l’Olympique de Marseille, que le match nul leur garantissait grâce au résultat entre Francfort et le Sporting. Une Europa League qui s’annonce somptueuse avec des clubs tels que le FC Barcelone, reversé de la C1, ou Manchester United.

L’erreur de trop pour Tudor ?

« Que les joueurs n’aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c’est lunaire. C’est une faute professionnelle », a pesté Mathieu Valbuena dans les colonnes de So Foot. D’autres condamnations pourraient tomber dans les prochaines heures. Igor Tudor et son staff ont fort mal géré cette situation. Le coach croate se voit reprocher régulièrement une gestion douteuse de ses remplaçements en cours de match, en particulier lorsqu’il s’agit de Dimitri Payet… qu’il ne fait jamais entrer en jeu. Cette absence récurente de « plan B » quand un match tourne mal pourrait lui coûter cher. Mais ce que lui pardonneront encore moins les dirigeants marseillais, c’est cette élimination de toute coupe européenne. Car elle aura des conséquences financières !