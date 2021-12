Pour l’ultime et dernière journée de Ligue 1 en 2021, l’OM n’a pu, même dans son antre, offrir un succès à ses supporters en concédant un bien triste nul face au Stade de Reims. Un résultat jugé décevant par Dimitri Payet qui reste néanmoins très satisfait de la première partie de saison marseillaise.

Troisième en Ligue 1, l’OM a réalisé une superbe première partie de saison et reste aligné avec ses objectifs et ambitions. L’Europe dans le viseur. Un sentiment de réussite que même le mauvais résultat nul concédé face au Stade de Reims ne peut ternir. Homme fort de l’Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli, Dimitri Payet met la pression sur la concurrence.

« Une déception ? Oui c’est sûr, on voulait finir l’année autrement. Ce soir, je vois plus deux points perdus qu’un point gagné. Les équipes, elles se battent aussi. On voit les autres résultats, il n’y a rien de simple pour personne. C’est bien de revenir pour prendre un point. On va bien se reposer car je pense qu’il y a de la fatigue dans les jambes. […] Le bilan est bon à la trêve. On est là où on veut être, à égalité avec Nice à la 2e place. Il reste une seconde partie de saison à faire, mais il vaut mieux être là plutôt que de courir après les autres« , a déclaré Dimitri Payet à l’issue de la rencontre opposant l’OM au Stade de Reims, (1-1).