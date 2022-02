Pisté par de nombreux clubs, Bamba Dieng aurait refusé de rejoindre Fenerbahçe cet hiver.

Auteur d’un bon début de saison, Bamba Dieng va devoir jouer des coudes avec Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu pour se faire une place dans le onze de Jorge Sampaoli. Un défi que le Sénégalais – toujours en course pour la CAN avec sa sélection – semble prêt à relever. D’après les informations de nos confrères de chez RMC Sport, l’attaquant de 21 ans aurait refusé une offre de transfert de la part de Fenerbahçe. Mais le club Turc a essuyé le refus de Dieng, qui ne quittera l’OM que pour la Premier League.

Cet hiver, des clubs anglais ont d’ailleurs approché l’Olympique de Marseille mais Pablo Longoria a fixé un prix très élevé pour sa pépite : environ 15 millions d’euros. De quoi décourager les écuries britanniques, qui reviendront peut-être à la charge en fin de saison. Affaire à suivre…